Door: redactie

1/09/17 - 09u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Een van de blikvangers op de eerste dag van 'The Ark', de partycruise van Tomorrowland, was sterrenchef Nick Bril. Speciaal voor het vierdaagse bootfestival ruilde de chef met twee Michelinsterren zijn keuken van 'The Jane' in voor die van 'The Ark'. "Het was heftig", zegt Bril aan VTM NIEUWS. "Ik heb al lang niet meer zo gezweet."