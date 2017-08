Zo bracht VTM NIEUWS overlijden van Diana

Door: redactie

Het is vandaag exact twintig jaar geleden dat de Britse prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. VTM NIEUWS bracht het nieuws tijdens de nieuwsuitzending van 13.00 uur met toenmalig nieuwsanchor Mark Demesmaeker. Op die bewuste 31 augustus 1997 raakte Lady Diana Spencer om 0.25 uur, samen met haar toenmalige vriend Dodi Al-Fayed en haar bodyguard, betrokken bij een dodelijk auto-ongeval in de Pont de L'Almatunnel in Parijs. De wagen waarin de prinses zat, was op de vlucht voor de paparazzi. Bij de ingang van de tunnel raakte de chauffeur de controle over de wagen kwijt, waarna het voertuig aan een snelheid van 104 km/u frontaal tegen de dertiende pilaar van de tunnel knalde. Later zou blijken dat chauffeur Henri Paul onder invloed was van alcohol en kalmeermiddelen. De prinses werd 36.