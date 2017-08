Door: redactie

Het wereldberoemde Cirque du Soleil is terug in ons land met een nieuwe show: 'TOTEM'. Het thema dit jaar is 'de evolutie van de mensheid'. Gisteren vond de algemene repetitie plaats en de pers was uitgenodigd.