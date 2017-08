Wetenschapper voorspelt volgende doden in Game of Thrones

SVG

Liefhebbers van Game of Thrones weten het al langer: in de populaire televisieserie is geen enkel hoofdpersonage zeker van zijn leven. Milan Janosov, een wiskundige uit Budapest, ontwikkelde daarom een algoritme waarmee hij volgens hem kan voorspellen wie er nog zal sterven in de serie. Kunnen Daenerys Targaryen, Cersei Lannister en Jon Snow nog zeker zijn van hun leven?

Seizoen 7 van Game of Thrones kwam spetterend ten einde. Kijkers zagen hoe de laatste aflevering van het seizoen naar goede gewoonte eindigde in een mist van intriges, complotten en plotwendingen. Opnieuw vond een van de bekende karakters daarin de dood.



Het waren de zenuwslopende plottwisten en vele messteken in de rug die GoT-fan Milan Janosov eerder al deden besluiten zijn wiskundeknobbel in te zetten om te voorspellen welke hoofdpersonen nog dood zullen gaan in het achtste en (naar alle waarschijnlijkheid) laatste seizoen. Noem het een uit de hand gelopen hobby. De Hongaar, werkzaam in de Central European University in Budapest, deed zijn voorspellingen eind juli uit de doeken. Met het oog op de ontknoping van seizoen 7 werden ze de afgelopen week veelvuldig opgepikt door internationale media. Lees ook Wat een finale: dit waren de plottwisten in de voorlopig laatste GoT

Algoritme Janosov claimt een algoritme te hebben ontwikkeld dat kan berekenen hoe groot de kans is dat bijvoorbeeld Arya Stark, Jaime Lannister en Brienne zullen overlijden. De onderzoeker stelt in zijn voorspellingen 72,3% nauwkeurig te zijn. Volgens Janosov bevat elke GoT-aflevering zo'n 20 scènes. Hij bekeek er bijna 600 om de sociale netwerken en relaties tussen alle prinsen, prinsessen en bediendes in de verschillende koninkrijken vast te stellen. Iedereen die tegelijkertijd in een scene voorkwam, heeft een band. Komen zij vaker samen voor, dan is de band tussen beiden sterker.



Janosov onderscheidde aanvankelijk 400 personages en 3000 relaties. Uiteindelijk bracht hij die selectie terug tot de 94 belangrijkste personages: degenen met de meeste contacten die op hun beurt ook weer veel contacten hebben en/of degenen die een brugfunctie tussen andere belangrijke karakters vertolken.

Indrukwekkende kaart De belangrijkste GoT-personages plaatste Janosov in een indrukwekkende kaart van kleuren, punten en lijntjes. Van de 94 personen waren er op het moment van onderzoek al 61 overleden. De relaties die de dode personen hadden en de mate waarin zij overeenkomen met de aard van de relaties van de nog levende personages zegt volgens Janosov iets over de overlijdenskans van die laatste groep mensen. De kaart die de relaties tussen de personages aantoont. © Milan Janosov.