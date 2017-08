Miss-kandidate geeft meer prijs dan haar lief is tijdens live tv-show

EB

video Er kan altijd wat mislopen tijdens een rechtstreekse tv-uitzending. Dat moest de oogverblindend mooie Fabianny Zambrano ondervinden tijdens de live-show rond de verkiezing van Venezuela. Het badpak van de kandidate - Miss Earth 2017 in haar land - bleek iets te ruim te zitten, meer bepaald rond haar boezem. Met een boob-slip als gevolg.

Professioneel als ze is, zette Fabianny haar parade voort alsof er niets gebeurd was. Ondanks het feit dat ze een extra troef op tafel had gegooid, zag zij de titel door haar neus geboord. Het kroontje ging aan het einde van de rit naar haar tegenstandster Ninoska Vásquez Álvarez.