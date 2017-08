Door: redactie

Oscar and the Wolf lokten gisteren meer dan 14.000 mensen naar het strand van Oostende. De populaire Gentse band rond Max Colombie speelde er Sunset Concert voor Qmusic. Ze zijn intussen een vertrouwd gezicht op festivals als Rock Werchter en Tomorrowland, maar ook op een doodgewoon strand lokken ze een massa volk. De fans konden het optreden met zonsondergang duidelijk smaken. Binnenkort brengt Oscar and the Wolf een nieuwe cd uit.