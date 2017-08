Door: redactie

Niemand minder dan Bonnie Tyler zelf bracht haar hit 'Total Eclipse of the Heart' afgelopen avond tijdens de volledige zonsverduistering in de Verenigde Staten. Ze deed dat live op televisiezender CNN, terwijl de nieuwsanker sfeer probeerde maken met een aansteker.