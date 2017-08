"Is dat echt?!" Willy Sommers en Wim Soutaer getrakteerd op blote borsten tijdens etentje

avh

20/08/17

video Willy Sommers en Wim Soutaer kregen gisteravond een verrassing geserveerd tijdens een etentje. De zangers waren voor het programma 'Zomergroeten' van StoriesTV aan het tafelen bij Chez Bolle in Gent toen een jongedame plots het restaurant binnenviel. Toen ze prompt haar borsten toonde, schoot iedereen in de slappe lach.

Presentatrice Sarah De Backer volgde Willy Sommer een hele dag voor het programma 'Zomergroeten' van StoriesTV. Na een optreden in Nieuwpoort trok Willy 's avonds naar Gent voor een etentje in restaurant Chez Bolle op de Steendam in Gent. Daar wachtte verrassingsgast Wim Soutaer hem op, maar de echte verrassing kwam pas later op de avond langs.



Tijdens de opnames viel plots een jongedame het restaurant binnen. Ze begroette het drietal aan de tafel en toonde snel haar borsten voor ze de zaak snel weer verliet. Wim en Willy stonden aan de grond genageld, maar schoten al snel in de slappe lach. Hilariteit alom.



De aflevering van 'Zomergroeten' met de bewuste scène wordt komend weekend, op 26 en 27 augustus, uitgezonden op StoriesTV en AVS.