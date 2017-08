Door: redactie

Een Amerikaanse moeder heeft een rechtszaak aangespannen tegen Disney. Het blijkt namelijk dat het bedrijf met tientallen apps, voor bijvoorbeeld spelletjes, gegevens van kinderen verzamelt, en die dan verkoopt zonder de toestemming van de ouders. Dat mag niet in de VS. Hier is dat wel nog toegestaan, maar niet lang meer, zegt de privacycommissie.