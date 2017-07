Zo beleven de elfjes Tomorrowland

Door: redactie

video Het tweede weekend van Tommorowland in Boom gaat vandaag zijn laatste dag in. Het festival is een enorm massagebeuren, ook achter de schermen. Er zijn elke dag zo'n 12.000 mensen aan het werk. De kleurrijk uitgedoste en knappe elfjes spreken waarschijnlijk het meeste tot de verbeelding. Wij mochten voor één keer mee in de coulissen kijken.