'Pixar-goudmijn' Cars 3 in bioscoopzalen

Door: redactie

26/07/17 - 16u14 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanaf vandaag speelt Cars 3 in de zalen, de film waar je als ouder met jonge kinderen niet aan ontsnapt. De films over de raceauto Bliksem Mc Queen en zijn vrienden zijn razend populair. Een echte goudmijn voor animatiestudio Pixar. In Cars 3 krijgt Bliksem Mc Queen een nieuwe rivaal op het racecircuit: Jackson Storm. Storm is arrogant, maar ook blitser en sneller. Bliksem Mc Queen beseft dat hij niet meer mee kan. Tot hij begint te oefenen met het vinnige en vrouwelijke autootje Cruz Ramirez, dat de stem kreeg van Ella Leyers. Pixar krijgt wel eens kritiek omdat het meer vervolgfilms uitbrengt dan originele verhalen. de reden is niet ver te zoeken. Cars heeft aan merchandising alleen, petjes, speelgoed en kledij, al 10 miljard opgebracht.