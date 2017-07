Alleen zwarte modellen in de nieuwe Pirelli-kalender

Door lvh

20/07/17 - 11u36 Bron: The Guardian

Het thema van de kalender is 'Alice in Wonderland'. © Facebook Pirelli.

Naomi Campbell, P. Diddy en Whoopi Goldberg: het zijn maar enkele van de bekende namen die de nieuwe editie van de Pirelli-kalender sieren. Dit jaar werd gekozen voor het thema 'Alice in Wonderland' en, opvallend, alle fotomodellen zijn zwart. De kalender van het bekende bandenmerk is ondertussen al aan zijn 45ste editie toe.

Het is niet de eerste keer dat Pirelli een kalender uitbrengt met uitsluitend zwarte modellen. In 1987 was er ook al zo'n editie, met onder andere de toen 16-jarige Naomi Campbell. Het supermodel doet deze keer opnieuw mee. Ook actrices Whoopi Goldberg en Lupita Nyong'o, bekend van de film 12 Years a Slave, rapper Sean 'P. Diddy' Combs en dragqueen RuPaul poseren voor de kalender. De rol van Alice wordt gespeeld door Duckie Thot, een Australisch-Soedanees model. Advocate en model Thando Hopa, die albinisme heeft, is de Princess of Hearts.

Actueel

Supermodel Naomi Campbell. © photo news.

Dat alleen zwarte vrouwen en mannen worden gefotografeerd, hoeft niet te verbazen. Het concept van de kalender werd immers bedacht door Edward Enninful, de nieuwe redacteur van de Britse Vogue. Hij is de eerste niet-blanke persoon ooit die de functie bekleedt. De fotograaf, Tim Walker, is wel blank. Hij is vooral enthousiast over de combinatie van 'Alice in Wonderland', een traditioneel sprookje, en de bijzondere cast. "Dit is nooit eerder gedaan", vertelt hij aan The Guardian. "Alice is nog nooit op deze manier verteld."



Diversiteit is een brandend actueel thema in de modewereld. Modemerken beginnen eindelijk af te stappen van het klassieke westerse ideaalbeeld. Blond, blank en slank: zo zien de meeste modellen er niet meer uit tijdens de voorstellingen van de herfst/winter-collectie 2017. Hoewel de Pirelli-kalender ondertussen aan zijn 45ste jaargang toe is, bewijst het bandenmerk dus dat ze nog steeds de vinger aan de pols houden.