Door: redactie

16/07/17 - 15u48 Bron: vtmnieuws.be

De oorlogsfilm Dunkirk van regisseur Christopher Nolan is vandaag in première gegaan in de Franse kuststad Duinkerke. De film vertelt het verhaal van de evacuatie van geallieerde troepen uit Duinkerke, eind mei 1940.