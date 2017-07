Acteur Stefaan Degand verliest vrouw en ongeboren kind

Annelies Roebben

Acteur en Slimste Mens-jurylid Stefaan Degand (38) heeft zijn vrouw Julie verloren. Zij overleed gisteren op 31-jarige leeftijd nadat ze besmet geraakte met bacteriële meningitis. De vrouw van Stefaan lag sinds afgelopen weekend in coma.

Julie en Stefaan, die bekend raakte bij het grote publiek dankzij zijn rol van Dieter De Leus in de tv-serie De Ronde en ook te zien was in ondermeer Eigen Kweek en Rundskop, hadden één dochtertje. Mila werd in oktober 2014 geboren. Het tweede, nog ongeboren kindje van Stefaan en zijn vrouw overleed gisteren samen met de mama aan de gevolgen van de hersenvliesontsteking.