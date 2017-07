J. Bernardt speelt voor volle Klub C.

Door: redactie

Balthazar neemt even pauze maar dat betekent niet dat de muzikanten niet van zich laten horen. Het bewijs hiervoor werd vandaag geleverd door Jinte Deprez die als J. Bernardt de Klub C. plat speelde op Rock Werchter. Niet het eerste Balthazar-lid met een soloproject, maar zeker niet het minst indrukwekkende. En dat klinkt niet heel vertrouwd voor de Balthazar-fans, geeft hij toe. "Het is mijn muziek, mijn verhaal. Balthazar is veel akoestischer, dit project is veel elektronischer eigenlijk." J. Bernardt had geen probleem om de tent mee te krijgen. "Ik haat de barrière tussen publiek en performer", vertelt Deprez, "Ik vind het tof als je mensen kunt voelen en ruiken (lacht)".