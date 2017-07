'Babe'-acteur moet naar de gevangenis

avh

1/07/17 - 06u32 Bron: ANP

James Cromwell in 'Babe' © rv.

James Cromwell moet een week de bak in. De 77-jarige acteur werd in 2015 gearresteerd tijdens een protest tegen de komst van een energiecentrale. Hij weigerde eerder opgelegde boetes te betalen.

Een rechter in Wawayanda, New York, veroordeelde Cromwell en twee andere activisten tot een week cel, meldt het lokale Times-Herald Record. De Oscargenomineerde acteur moet volgende maand brommen.



Cromwell protesteerde in december 2015 met een zogenoemde sit-in tegen de komst van een energiecentrale. Alle demonstranten werden gearresteerd vanwege verkeersbelemmering. Ze kregen tot deze week de tijd om een boete van 250 dollar (219 euro) met een toeslag van 125 dollar (110 euro) te betalen. De acteur kan nog onder de celstraf uit als hij het bedrag voor 14 juli overmaakt.



Dat lijkt hij echter niet van plan. "Als we niet samen optrekken, verandert er niets", zei Cromwell tegen Times-Herald Record. "Power to the people."