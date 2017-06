'Millennium'-acteur Michael Nyqvist overleden

kv

De Zweedse acteur Michael Nyqvist, die bij ons vooral bekendheid verwierf als hoofdrolspeler in de originele Millenium-trilogie, is dinsdag overleden. Hij verloor op 56-jarige leeftijd de strijd tegen longkanker.

In de Zweedse tv-serie en drie bioscoopfilms van de Millenium-reeks, naar het werk van Stieg Larsson, vertolkte Nyqvist de journalist Mikael Blomqvist. In zijn thuisland was hij reeds een bekend acteur.



Nyqvist speelde ook nog in een aantal Amerikaanse films, waaronder 'Mission Impossible-Ghost Protocol', met Tom Cruise, en 'John Wick', met Keanu Reeves.



Nyqvist laat een vrouw en twee kinderen na.