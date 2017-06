Joe keert terug naar de jaren '90 met 'De Droomfabriek', 'Het Swingpaleis' en o ja, ook wat flatterende foto's

Door: redactie

20/06/17 - 18u10

© thinkstock.

Deze week is het 'Celebrate the 90's' op Joe: alles staat in het teken van het decennium van flippo's, discmans en Super Mario Bros. En wat waren de nineties zonder hun iconische tv-programma's? Joe-dj Rani De Coninck, die toen samen met Bart Peeters en Sabine De Vos 'De Droomfabriek' presenteerde, haalt het format van onder het stof en ook Leen Demaré blaast 'Het Swingpaleis', waarin ze jaren een trouw panellid was, een nieuw radioleven in.

Joe-dj Rani De Coninck stond mee aan het roer van De Droomfabriek. Nu Joe deze week terugblikt op de mooie jaren '90, maken Rani en haar Joe- avondspitscollega Raf Van Brussel van de gelegenheid gebruik om de dromen van enkele luisteraars waar te maken. Vanavond is het de beurt aan een luisteraar die er al jaren van droomt om een vlucht te maken met een houten vliegtuig. Raf en Rani gaan tot het uiterste om zijn wens in vervulling te doen gaan. Rani werd in 1991 verkozen tot de allereerste Miss Belgian Beauty © Joe.

Ook voor Leen Demaré zijn de jaren '90 onvergetelijk: als een van de trouwe panelleden van Het Swingpaleis, ging ze al zingend en swingend door de nineties. Deze week organiseert Leen elke middag een clash tussen de panelleden van vroeger. Ttwee bekende gezichten kiezen in drie rondes telkens hun favoriete 90's-songs en de luisteraars mogen kiezen wie er wint: de mannen of de vrouwen. Zo namen Phaedra Hoste en Peter Van Asbroeck, en Walter Grootaers en Zohra het al tegen elkaar op. Morgen staan Gene Bervoets en Gina Brondeel (van X-Session) tegenover elkaar en donderdag proberen collega's Raf Van Brussel en Alexandra Potvin de luisteraars te overtuigen. Leen Demaré in de jaren '90 © VRT.