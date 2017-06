Zo doe je de nieuwe Kabouterdans van Baba Yega

Bertje Warson

16/06/17 - 18u55

video Vandaag kan je voor de allereerste keer de nieuwe Kabouterdans. Deze versie van de Plopdans werd gelanceerd ter ere van de 20ste verjaardag van Plop op 27 augustus. De audio remix en de nieuwe choreo van de song werden gemaakt door Baba Yega.

De clip werd gedraaid tijdens de show van Baba Yega in Flanders Expo op 20 mei. De oorspronkelijke Kabouterdans dateert van 1998 en stond op de eerste Plop CD. Intussen kreeg de immens populaire song al meer dan één succesvolle remix.



Ook Baba Yega, winnaar van het VTM programma "Belgium's Got Talent', eind 2016, is erg populair bij kinderen en volwassenen. En er is nog nieuws.