© Studio 100.

Ketnet bestaat dit jaar twintig jaar. Om dat te vieren, gaat op donderdag 30 november een groots verjaardagsfeest door in het Sportpaleis. Of 'Sportpladijs', want Samson & Gert zullen ook aanwezig zijn. Maar zal jij de nummers nog wel kunnen meebrullen? Doe hieronder de test en vul de teksten aan: