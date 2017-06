Beach Boys na 31 jaar terug op podium aan zee?

Door: redactie

5/06/17 - 13u52 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video The Beach Boys zijn in het land. Niet om op te treden, maar voor een acte de présence naar aanleiding van een memorabel concert dertig jaar geleden op het strand van Knokke.

Toen speelden ze voor liefst 15.000 mensen al hun hits. "Het is goed om terug te zijn na dertig jaar", zegt zanger Mike Love aan VTM NIEUWS. Meer nog, ze willen het optreden misschien nog wel eens overdoen.



"Ik heb met de burgemeester gepraat over een concert volgend jaar op 21 juli, als dat zou lukken, want dat is jullie nationale feestdag. Het grootste publiek dat we ooit gehad hebben was hier in Knokke-Heist."