Door: redactie

1/06/17 - 20u49 Bron: vtmnieuws.be

video

Binnenkort komt het zevende seizoen van de populaire serie Game of Thrones op tv. Het verhaal zullen we nog niet verklappen, maar de ingrediënten die van de reeks een instant hit maakten, zitten er uiteraard weer in: spectaculaire gevechten, in een fantasiewereld. De acteurs hangen vast aan strenge geheimhoudingsclausules, maar toch verklappen ze al enkele details.