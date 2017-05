Ivo Van Hove en Anna Cervinka winnen Franse theaterprijzen

IB

30/05/17 - 04u00 Bron: Belga

Ivo Van Hove. © afp.

De Belgen Ivo Van Hove en Anna Cervinka hebben gisterenavond awards gewonnen tijdens 'La nuit des Molières', waar de belangrijkste Franse theaterprijzen werden uitgereikt. De productie 'Les Damnés', die Van Hove regisseerde bij La Comédie-Française, verzilverde drie van haar zeven nominaties, terwijl Cervinka de Molière ontving voor de vrouwelijke revelatie.

'Les Damnés' ('de verdoemden') won awards voor beste voorstelling, beste visuele productie en beste vrouwelijke hoofdrol (Elsa Lepoivre). Het stuk gaat over de hel van een grote Duitse industriële familie geplaagd door het nazisme. "Het werd geschreven in de jaren zestig, maar weerklinkt vandaag misschien wel nog meer", zei Van Hove tijdens zijn dankwoord, aldus Toneelgroep Amsterdam, waarvan Van Hove directeur is, in een persbericht. "In een wereld die meer en meer nationalistisch wordt, zijn 'Les Damnés' zoals een rood licht."



De in Antwerpen geboren Ivo Van Hove leidde achtereenvolgens de theatergezelschappen Akt, Akt/Vertikaal, De Tijd, Het Zuidelijk Toneel en, sinds 2001, Toneelgroep Amsterdam. Daarnaast was hij van 1997 tot 2004 directeur van het Holland Festival, waar hij jaarlijks een selectie van toonaangevend internationaal theater, dans en opera presenteerde, en was hij gastregisseur bij heel wat internationale gezelschappen.



Comédie-Française

Anna Cervinka, die de Molière won voor haar rol in 'Les Enfants du silence', is een Belgische actrice van Tsjechische origine, die sinds 2014 lid is van de Comédie-Française. Ze werd opgeleid op het Conservatoire royal de Bruxelles, om na een stage in Wit-Rusland terug te keren naar ons land, waar ze onder meer in theaterzaal Rideau op de planken staat.



De prijs voor de beste regisseur van een publiek theaterstuk, waarin Van Hove eveneens genomineerd was, ging naar de Zwitser James Thierrée voor 'La grenouille avait raison'. De Frans-Britse regisseur Alexis Michalik mocht voor 'Edmond' vijf Molières mee naar huis nemen, waaronder die voor het beste theaterstuk, de beste regisseur van een privaat theaterstuk, en beste levende Franstalige schrijver.



Isabelle Hupert

Van Hove mocht tot slot een ere-Molière uitreiken aan de Franse actrice Isabelle Hupert. "Ze is bereid om naakt, kwetsbaar, fragiel te zijn (...), wanneer ze speelt lijkt het alsof ze zich in het oog van een orkaan bevindt waar alles stil is", zei hij.