Door: redactie

29/05/17 - 21u46 Bron: vtmnieuws.be

video

In Antwerpen is de nieuwste strip van Robbedoes voorgesteld. De nieuwe en volledig Vlaamse strip is getekend door Charel Cambré en Marc Legendre. Opvallend: het is de eerste keer dat de strip eerst in het Nederlands en pas daarna in het Frans verschijnt.