Door: redactie

21/05/17 - 20u03 Bron: vtmnieuws.be

© photo news.

video

De gewezen Amerikaanse vicepresident en Nobelprijswinnaar van de vrede zet z'n strijd voor het milieu voort. Elf jaar nadat hij in Cannes zijn film 'An inconvenient truth' voorstelde en daarmee de Nobelprijs voor de vrede won, is hij terug met het vervolg: 'An inconvenient sequel'.