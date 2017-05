King Kong volgend jaar op Broadway

Door: redactie

17/05/17 - 23u39 Bron: ANP

© ap.

Fans van King Kong kunnen amper enkele maanden na de release van 'Skull Island' hun geluk niet op. Volgend jaar maakt hun favoriete gorilla namelijk zijn opwachting op Broadway in New York. Het wordt er de opvolger van Miss Saigon.

Het entertainmentmagazine Variety meldt dat een nieuw creatief team volop werkt aan een nieuwe musicalversie van King Kong. De musical werd immers al in 2014 verwacht in New York, maar na de gemengde reacties op de Australische versie werd besloten om de musical te herwerken.



De musical bevat liedjes van de Australiër Eddie Perfect die ook de muziek schreef voor Strictly Ballroom. Jack Thorne, die onder meer meeschreef aan het populaire toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child zit ook in het team. Namen van acteurs werden nog niet bekendgemaakt.