Lost Frequencies speelt grootste show

7/05/17 - 14u05 Bron: vtmnieuws.be

Hij speelt op festivals over de hele wereld, maar gisteravond was hij weer héél even in ons land. De jonge Brusselaar Felix De Laet, beter bekend als Lost Frequencies, stond in een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen. Zij grootste show tot nog toe, en de eerste keer ook dat hij zijn debuutalbum draait voor een groot publiek. Hij is nog steeds 'maar' 23, maar reist de wereld rond. Vorige week speelde hij in onder meer in Thailand en Chili. En dus zijn de fans blij dat Lost Frequencies weer éven thuis is. Volgende maand tourt Lost Frequencies mee met twee Amerikaanse dj's door heel de Verenigde Staten. Om deze zomer, net op tijd voor de festivals, opnieuw naar huis te komen.