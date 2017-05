Mark Rutte kroont deze bijzondere Mis(s)

LDL

Mirande Bakker-Brouwer uit Olst is verkozen tot Mis(s) 2017. Zaterdagavond werd ze tijdens een live-uitzending op SBS6 door Mark Rutte tot winnaar gekroond van het programma Mis(s) Verkiezing. In dit programma streden vrouwen met een lichamelijke handicap voor de titel.

De 41-jarige Mirande, die een eigen kapsalon runt, zit in een rolstoel doordat ze na een vergissing van het ziekenhuis gedeeltelijk verlamd raakte. Door mee te doen aan het tv-programma hoopte ze vooraf aandacht te kunnen vragen voor meer voorzieningen en minder regels voor gehandicapten.



Na diverse rondes, waarin ze onder andere in badpak over de catwalk ging, werd Mirande uiteindelijk door het publiek gekozen als winnaar. Mark Rutte kroonde haar vervolgens tot Mis(s) 2017. Mirande zelf kon het op het podium nog maar nauwelijks geloven. "Het is alsof ik droom'', stamelde ze.



Reactie van Rutte

Premier Mark Rutte vond de Mis(s)verkiezing voor vrouwen met een beperking en prachtige uitzending. "Dit zijn stuk voor stuk vrouwen met een enorm talent", zei hij vlak voor hij Mirande Bakker uit Olst tot winnares kroonde.



Presentatrice en initiatiefneemster Lucille Werner vroeg de premier zich hard te maken voor meer werk voor mensen met een beperking. "U moet beloven dat u deze avond niet vergeet tijdens de kabinetsformatie", drukte Lucille Rutte op het hart. De premier zei dat er al heel veel wordt gedaan door diverse instanties, maar dat de Nederlanders zelf ook iets kunnen doen. "Laten we ervoor zorgen dat mensen met een beperking hun talenten kunnen laten zien", zei hij.