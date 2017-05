Pommeline begrijpt heisa rond affiches niet: "Helemaal niet vulgair"

avh

Reclamewaakhond verbiedt affiches met Pommeline: "Denigrerend voor de vrouw"

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) vindt dat de reclamecampagne met Pommeline - een van de verleidsters in het jongste seizoen van "Temptation Island" - "denigrerend is voor de vrouw" en dat die "haar menselijke waardigheid aantast". De reclamecampagne van de onlinegokwebsite Starcasino.be moet worden aangepast of ingetrokken. Het bedrijf heeft nog de kans om in beroep te gaan.

De affiche, die sinds enkele dagen verscheidene stations en bushokjes aankleedt, toont Pommeline Tillière in bikini met de vermelding van "Winnaar" bij de Nederlandstalige en "Joueuse" bij de Franstalige versie. Bij de JEP liep een klacht binnen over de campagne. Gisteren maakte de jury haar beslissing bekend.

"Lustobject" "De Jury is van mening dat dit beeld van de vrouw in een houding als verleidster, in combinatie met de term 'Joueuse', duidelijk een seksuele toespeling bevat, bovenop de verwijzing naar de rol die door de vrouw in kwestie gespeeld werd in de realityshow 'Temptation Island', en aldus in casu vrouwen herleidt tot een lustobject", luidt het in het besluit. "De Jury is eveneens van mening dat de gebruikte afbeelding geen verband vertoont met de diensten van de adverteerder en dat een negatieve beeldvorming van de vrouw als lustobject ingezet wordt voor commerciële doeleinden."



De JEP heeft Starcasino.be verzocht om de reclame te wijzigen, of niet meer te verspreiden. De gokwebsite kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.