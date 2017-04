Cate Blanchett werkt samen met Ivo Van Hove

Bewerkt door: mvdb

Bron: ANP/BuzzE

Cate Blanchett. © ap.

Londen Onze landgenoot Ivo van Hove is aangesteld als de regisseur van een nieuwe theaterbewerking van de filmklassieker All About Eve uit 1950, zo meldt Toneelgroep Amsterdam, het theatergezelschap waar de Limburger directeur is.

Ivo Van Hove. © anp.

De hoofdrol in All About Eve wordt gespeeld door Hollywood-actrice Cate Blanchett. Zij kruipt in de huid van Margo Channing, een succesvol Broadway-ster die haar plaats in de spotlights langzaam maar zeker kwijtraakt. In het origineel werd de rol gespeeld door Bette Davis.



All About Eve werd genomineerd voor veertien Oscars. Daarvan werden er zes verzilverd, waaronder die van beste film. De theaterbewerking gaat in het voorjaar van 2018 in Londen in première.