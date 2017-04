Het nieuwe seizoen van KVS: de stad, de wereld, de vernieuwing

Bewerkt door: Dorien Busselot

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) kiest in het nieuwe seizoen voor, traditioneel gesteld, 'urbi et orbi', de stad en de wereld. Dat is meteen het enige traditionele aan het KVS-recept.

Artistiek directeur Michael De Cock maakte op de persvoorstelling vandaag duidelijk dat de kunst te doen is om grenzen af te tasten en als perpetuum mobile vernieuwing te zoeken. Die zoektocht wordt geleid door drie 'stadsdramaturgen', die het seizoen 2017-2018 in goede, maar vooral boeiende banen moeten leiden: een Brusselse, een Argentijn en een Afro-Amerikaan. Dat zal blijken uit acht nieuwe producties, waarvan er twee gebaseerd zijn op het werk van Hugo Claus. Volgend jaar zal het immers tien jaar geleden zijn dat Vlaanderens grootste schrijver vrijwillig afstand deed van het leven. Lees ook "Ondanks de moeilijkheden blijven we lachen": Syrische vluchtelingen op de planken

