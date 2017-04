Dit zijn de eerste kandidaten van 'De Slimste Mens Ter Wereld'

Door: Annelies Roebben

24/04/17 - 22u33 Bron: Eigen berichtgeving

Ex-Miss België Dina Tersago en VRT-nieuwsanker Goedele Wachters zullen plaatsnemen in de stoel bij Erik Van Looy. © Stephen Mattues & VRT.

Erik Van Looy heeft de eerste twee namen voor het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens Ter Wereld' bekendgemaakt. Dit najaar nemen onder meer Dina Tersago en Goedele Wachters deel.

Erik verklapte de twee namen in Gert Late Night, de talkshow van Gert Verhulst die vanavond voor het eerst op het scherm te zien was. Met Wachters heeft Erik weer een VRT-nieuwsanker weten te strikken, iemand waar hij blijkbaar al langer achter zit. "Ik denk dat Goedele al elk seizoen gevraagd is, maar nu is ze eindelijk bezweken", luidt het bij VIER, waar het populaire spelprogramma dit najaar weer te zien zal zijn.



"Met Dina (onder meer ex-Miss België en bekend van Boer zoekt Vrouw, red.) zijn we ook erg blij. Zij zal pas later in de opnames zitten, want ze moet bevallen in september. Dus wellicht zal zij in de studio zitten, wanneer ze opnieuw mama is. Zij in de stoel bij Erik, haar baby in de coulissen", klinkt het.