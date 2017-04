Lindsay Lohan gespot in boerkini

bewerkt door: LS

7/04/17 - 18u27 Bron: buzzfeed.com, thesun.co.uk

Lindsay lohan in boerkini © rv, Splash.

Lindsay Lohan is op het strand in Thailand gefotografeerd in een boerkini, een lichaamsbedekkend badpak dat gedragen worden door sommige gelovige moslimvrouwen.

In 2015 werd Lohan gefotografeerd met de Koran en droeg ze een hoofddoek tijdens haar bezoek aan Turkije. In januari dit jaar leek het of de 30-jarige actrice de geruchten bevestigde dat ze zich bekeerd had tot de islam. Ze verwijderde toen al haar foto's van haar Instagram-account en plaatste de Arabische tekst 'Alaikum Salam', wat 'vrede zij met u' betekent.



Moslims van over de hele wereld overspoelden haar met felicitaties, maar haar moeder liet weten dat Lohan op dat moment Arabish aan het studeren was en uit respect voor de Arabische cultuur haar account leeg heeft gemaakt.



Ook nu zijn er twijfels of de actrice zich echt bekeerd heeft. Een dag nadat ze gespot werd in de boerkini, ruilde ze het kledingstuk alweer om voor een zwempak.