Publiek speelt jury in dit rechtbankdrama

6/04/17 - 22u45 Bron: vtmnieuws.be

In de oude assisenzaal van Antwerpen kan u binnenkort gaan kijken naar het allereerste toneelstuk van de bekende strafpleiter Walter Damen. Die speelt zelf ook de hoofdrol, samen met zijn oom Hubert Damen, die u wellicht kent als inspecteur Witse. Het stuk is een rechtbankdrama, en het is uiteindelijk het publiek dat beslist over het lot van de beklaagde. De ene Damen verdedigt de dader, de andere het slachtoffer. Bij elke voorstelling halen ze twaalf mensen uit het publiek om plaats te nemen in de jury. Zij moeten op het eind beslissen of de beklaagde schuldig is of niet. Het kan dus dat de advocaat verliest van de acteur. En dat zou toch een blamage zijn. Het stuk gaat in première op 18 april. Tickets kosten 50 euro. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel.