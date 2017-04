Door: redactie

Eleven Madison Park in New York is in Melbourne, in Australië, uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld. De beste Belg in de lijst is Peter Goossens, met 'Hof van Cleve'. Een jury van duizend leden wereldwijd stelt de rangschikking van 'The World's 50 Best Restaurants' op.