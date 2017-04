Opera van twaalfjarige mini-Mozart krijgt opvoering in prestigieuze Weense Staatsopera

Door: redactie

De Weense Staatsopera voert een stuk op van de twaalfjarige muziekvirtuoze Alma Deutscher. Dat bevestigt Dominique Meyer, directeur van de Weense opera, vandaag.

Het operastuk van de jonge Britse is een atypische vertelling van het sprookje Assepoester. In 'Cinderella' van Alma Deutscher is de heldin een intelligente jonge vrouw "in plaats van een passief meisje". Dat zei de componiste tegen DPA. Het hoofdpersonage wordt verliefd op een prins wanneer ze een van zijn gedichten hoort.



De opvoering van 'Cinderella' gaat in januari in première op het studiopodium van het operagebouw. De opvoering was in december 2016 in Wenen al te zien in een kleine productie, maar mikt nu dus hoger. Alma Deutschler copmponeert al sinds haar vierde.