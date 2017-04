Door: redactie

1/04/17 - 13u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Gisteren is de documentaire over de Antwerpse modeontwerper Dries Van Noten in première gegaan in de Bozar in Brussel. De film gaat niet alleen over de 25-jarige carrière van de ontwerper, maar geeft ook een inkijk in zijn privéleven. En dat is uitzonderlijk.