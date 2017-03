Door: redactie

De Antwerpse zangeres Coely heeft haar langverwachte debuutalbum 'Different waters' voorgesteld aan een uitverkochte Ancienne Belgique. Een heel persoonlijke plaat, zegt ze zelf. Coely is vooral bekend van haar hiphopnummer 'Don't care'. Doorbreken in de VS lukt voorlopig niet, ook al omdat ze er twee weken geleden niet binnen mocht door een fout visum. Maar ooit wil ze daar toch op het podium staan, vertelt ze aan VTM NIEUWS.