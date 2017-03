Door: redactie

26/03/17 - 16u51 Bron: vtmnieuws.be

video

Disneyland Parijs heeft zijn 25ste verjaardag gevierd met een schitterende stoet en een spectaculaire lichtshow. De afgelopen 25 jaar hebben 320 miljoen mensen Disneyland Parijs bezocht, van wie meer dan de helft buitenlanders. Het populaire pretpark ligt in Chessy, in de buurt van Parijs. Het opende in 1992 en krijgt elk jaar duizenden bezoekers over de vloer.