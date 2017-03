Van Gogh-rover klapt eindelijk uit de biecht

TK

Een van de twee mannen die in 2005 werden veroordeeld voor een schilderijenroof uit het Van Goghmuseum in 2002, doet vandaag in De Telegraaf een boekje open. Octave Durham zegt dat hij en zijn kompaan Henk B. eigenlijk de beroemde schilderijen Zonnebloemen en De Aardappeleters wilden stelen. Maar het ene werk was te goed beveiligd en het andere te groot om door het stukgeslagen raam te kunnen.