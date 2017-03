Herman Brusselmans zoekt muzikanten om een bandje mee te beginnen

avh

15/03/17 - 17u03

© photo news.

video Wie altijd al eens heeft willen jammen met Herman Brusselmans, dit is je kans. De schrijver/mediafiguur zei in een interview met YouTuber Bert De Clercq op zoek te zijn naar gasten met wie het klikt om enkele uren per week mee door te brengen en een muziekgroep te beginnen.