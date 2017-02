'Allemaal Familie' in première

Door: redactie

20/02/17 - 22u47 Bron: vtmnieuws.be

video Vanaf woensdag is de nieuwe Vlaamse film 'Allemaal Familie' te zien in de bioscoop. De film vertelt het verhaal van de familie De Roovere.

Een op het eerste gezicht een heel hechte familie, maar iedereen is op een punt gekomen waarop hij een cruciale keuze moet maken.



Ouders die gescheiden zijn, een broer die ontslagen wordt, een koppel dat onvruchtbaar is, het zijn problemen die allemaal aan bod komen in de film.



"Het leven is niet altijd happy", vertelt actrice Nathalie Meksens. "Maar in de film zit wel veel hoop. Soms moet je ook gewoon met je miserie kunnen lachen. Dat kan deugd doen."



Voor acteur Bill Barberis is het zijn eerste filmrol. Barberis speelt Carl in 'Allemaal Familie', een beloftevolle kok die de vrouwen heel graag ziet.