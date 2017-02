Door: redactie

18/02/17 - 18u17 Bron: vtmnieuws.be

video

Tijdens een concert heeft de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen gitaarles gegeven aan een jongen uit het publiek. Springsteen is aan het toeren in Australië en vroeg Nathan Testa op het podium. Springsteen gaf de jongen een gitaar en hielp hem 'Growing Up' spelen.