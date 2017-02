Door: redactie

17/02/17

Nijntje-tekenaar Dick Bruna is gisteravond overleden in zijn woonplaats in Utrecht. Dat meldt uitgeverij Mercis. De Nederlandse tekenaar was 89. Hij tekende al jaren niet meer en verscheen ook niet meer in het openbaar. Bruna overleed thuis in zijn slaap.