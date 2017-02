Emotionele Adele huldigt Beyoncé

Door: redactie

Adele heeft vannacht de grootste Grammy Awards weggekaapt, de grootste Amerikaanse muziekprijzen. Vooraf werden Beyoncé en Adele al genoemd als de grootste kanshebbers. De Britse zangeres noemde Beyoncé haar idool. "Mijn droom en mijn idool is Queen B. en ik aanbid je en je roert elke dag mijn ziel en dat doe je nu al zeventien jaar", zei Adele op het podium. Toen ze ook nog eens de Grammy voor beste album in ontvangst mocht nemen, werd Adele nog emotioneler. "Ik kan deze prijs onmogelijk in ontvangst nemen en ik ben heel dankbaar, maar de artiest van mijn leven is Beyoncé." Er volgden nog woorden van appreciatie en adoratie die Beyoncé tot tranen toe bewogen.