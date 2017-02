Door: redactie

Vanaf morgenmiddag kan je in Antwerpen friet halen aan het frietkot van Sergio Herman. Hij opent zijn eerste Vlaamse 'Frites Atelier'. In Nederland heeft hij er zo al drie. Je kan er bijvoorbeeld frietjes met basilicumsaus krijgen of een luxeversie van een klassieker: friet met stoofvlees.