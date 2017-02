Davy Gilles trotseert zijn grootste angst voor nieuwe videoclip

Door: redactie

6/02/17 - 15u50 Bron: ShowbizzTV.be

© ShowbizzTV.be.

video Davy Gilles van De Romeo's houdt van avontuurtjes. Samen met zijn vrouw Sasha Rosen nam hij in Westerlo de clip op voor de nieuwe single "Op Elk Moment". Er was maar één detail: Sasha wou de clip absoluut op een ranch opnemen én Davy Gilles moest een ritje op een paard maken. En laat Davy Gilles in zijn jeugd nu net een trauma opgelopen hebben met een paard: hij viel er als kleine jongen af en besteeg nooit nog een paard. Davy deed het dan ook in zijn broek tijdens de clipopname.