Door: redactie

5/02/17 - 14u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanmorgen is de nieuwe Lego-film 'Lego Batman' voorgesteld in Kinepolis Antwerpen. In 2014 kende de eerste Lego Movie een enorm succes. De omzet van de speelgoedfabrikant ging er aanzienlijk door omhoog. Het was dus snel duidelijk dat er een tweede Lego-film zou aankomen. Die is er nu mét Batman in de hoofdrol. Vanaf woensdag is hij in de zalen.