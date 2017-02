Baba Yega kondigt eerste grote zaalshow aan met merkwaardige persconferentie

Annelies Roebben

1/02/17 - 15u43 Bron: eigen berichtgeving

video Sinds hun overwinning in Belgium's Got Talent op VTM gaat het Baba Yega voor de wind. Gisteren hadden de Baba's echter groot nieuws. Wel beetje vervelend dat ze niet spreken, natuurlijk. Het leverde de meest merkwaardige persconferentie ooit op. Met in plaats van interviews een knuffelsessie om te melden dat ze op 20 mei met een grote show in Flanders Expo in Gent staan.

Hun surprise optredens her en der konden al op massale belangstelling rekenen en de boekingen lopen duchtig binnen. Maar Baba Yega wil meer.



Op 20 mei geven ze een grote show in het Gentse Flanders Expo. The Discovery gaat de ervaring heten. Tickets gaan vanaf zaterdag in verkoop.



Baba Yega maakte dat gisteren zelf bekend mits een mini-show met een paar dansjes, een groot scherm en bordjes om hun bedoelingen duidelijk te maken. Hilariteit alom toen ze na afloop in plaats van gesprekjes om hun plannen te verduidelijken iedereen kwamen knuffelen. Geen woord werd er gezegd.



Gelukkig was er productieleider Bart om de knuffels naar mensentaal te vertalen. "Dit wordt echt hun show.", vertelde hij. "Er zijn vijf vaste Baba's, die bezetting blijft. Met die mannen moeten we het doen (lacht). Voor de mannen is het allemaal vers en nieuw, dus het is nog even zoeken waar we juist heen willen."



Intussen raakte ook bekend dat Baba Yega op 11 februari de party na de allereerste Q - Run To You - een avondrun langs een verlicht parcours - op gang zal dansen met een gloednieuwe act in neon-onesie. "Zo'n dingen zullen ze blijven doen," zegt Bart. "Maar voor de full monty moet je in Flanders Expo zijn. We gaan niet voor de volle capaciteit van 12.000 man. Het plafond is 6000. Waarom? Baba Yega moet het ook van de mimiek hebben en van hun bereikbaarheid. Als de zaal te groot is, gaat er veel verloren. We willen de mensen echt hij de show kunnen betrekken. Baba wil dat iedereen de Yega in zichzelf loslaat. (lacht) Het zou mooi zijn mochten we de Expo een keer vol krijgen maar stiekem dromen de Baba's natuurlijk al van meer. We zullen zien waar we eindigen. Maar sowieso willen we in Gent blijven. Het wordt een totaalspektakel met een podium en een opzet dat best zo lang mogelijk blijft staan. Verhuizen naar de Lotto Arena is dan niet meteen een optie. We zijn nog een beetje op zoek naar hoe we de show in mekaar gaan steken. Het moet echt iets voor een breed publiek worden. Zowel 12-jarigen, als 25-jarigen en nog oudere fans moeten zich amuseren. Er zullen ook gastoptredens zijn. Er zijn muzikanten en DJ's die zich al spontaan aangemeld hebben om iets met de Baba's te doen. We zullen zien met wie we in zee gaan. Een samenwerking met iemand uit Belgium's Got Talent is er niet bij. De Baba's zijn enorm dankbaar voor die ervaring. Maar nu gaan we verder."



Nog een reden om niet voor de maximumcapaciteit te gaan in Flanders Expo is het feestje achteraf, dat Baba Yega in gedachten heeft. "Na afloop wordt er tijd gemaakt voor de fans. Ze zijn heel aaibaar. En na de show plannen we nog een après party."



Er zal dan vast ook duchtig en druk geknuffeld worden.



Tickets gaan vanaf nu zaterdag in verkoop. Meer info: www.baba-yega.com