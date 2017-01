Canadese Miss Universe-kandidate snoert bodyshamers de mond

Door: redactie

29/01/17 - 03u01

© afp.

Siera Bearchell, de Canadese afgevaardigde voor de Miss Universe-verkiezing, heeft via Instagram de mensen die zich neerbuigend uitlaten over haar gewicht van antwoord gediend. De schoonheidskoningin zegt dat ze zich mooier en zelfverzekerder voelt dan ooit.

Bearchell is momenteel in de Filipijnen om er Canada te vertegenwoordigen bij de jaarlijkse verkiezing van Miss Universe die er morgen plaatsvindt.



Via internet krijgt de 23-jarige vrouw veel negatieve commentaren omdat ze niet zou beantwoorden aan de klassieke schoonheidsidealen. Bearchell heeft nu via Instagram gereageerd.



"Ik werd recent gevraagd, 'wat is er met je gebeurd? Waarom ben je verdikt? Je verliest punten.' Dit was natuurlijk een verwijzing naar mijn lichaam. Alhoewel ik de eerste ben om te zeggen dat ik niet meer zo slank ben als toen ik 16, 20 was of zelfs als vorig jaar, ben ik zelfzekerder, capabeler, wijzer, nederiger en gepassioneerder dan ooit. Zodra ik begon te houden van wie ik was in plaats van me altijd aan te passen aan wat ik dacht dat de maatschappij wilde dat ik was, ontdekte ik een heel nieuwe kant van het leven. Het is deze kant die ik naar de Miss Universe-verkiezing probeer te brengen. De kant van het leven die zo moeilijk te vinden is: eigenwaarde en eigenliefde. We focussen ons altijd op de dingen die we willen veranderen in plaats van te houden van alles wat we zijn," schrijft de miss voor haar 15.000 Instagramvolgers.